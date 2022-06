În ce situații sunt indicate bronhoscopiile

De regulă, o bronhoscopie durează între 30 și 60 de minute, dar este un proces care necesită o anumită pregătire și recuperare ulterioară, cel puțin câteva ore. Nu știți ce este bronhoscopia? Specialiștii de la dozadesanatate.ro susțin că o bronhoscopie este un test de diagnostic pe care experții îl folosesc pentru a vedea căile respiratorii, până la cele mai mari bronhii. În plus, poate fi folosită chiar și pentru tratarea anumitor patologii. Acest tip de investigații sunt realizate cu ajutorul unui bronhoscop, adică un tub de aproximativ 60 cm, introdus prin nări sau gură. Tubul respectiv are o cameră în vârf care permite vizualizarea interiorului căilor respiratorii pe un ecran. În plus, le permite medicilor să introducă și alte elemente în zonă.



De exemplu, ei pot folosi diferite instrumente pentru a obține probe de țesut sau pentru a extrage un corp străin din căile respiratorii.





În prezent, cel mai utilizat bronhoscop este cel flexibil, pentru că ajunge în părți inaccesibile ale bronhiilor și permite mai multă mișcare. Cu toate acestea, experții medicali încă folosesc bronhoscopul rigid, mai ales în cazurile de hemoragie sau când există un corp străin mare în căile respiratorii. O bronhoscopie este o tehnică pe care medicii o folosesc adesea pentru a diagnostica posibile boli pulmonare.



Acesta este motivul pentru care o efectuează, de obicei, la persoanele care prezintă simptome respiratorii, cum ar fi tusea, dificultățile de respirație sau semnele de infecție. Principalele sale indicații sunt următoarele: îndepărtarea corpurilor străine care obstrucționează căile respiratorii, obținerea de probe de țesut pulmonar sau bronșic, diagnosticarea cancerului, oprirea sângerării, asta prin intermediul tehnicilor cu laser sau electrocauterizare. Pentru a evita complicațiile, medicii efectuează adesea bronhoscopiile sub anestezie generală, mai ales atunci când folosesc bronhoscopul rigid, care este mai incomod.