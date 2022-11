Îndepărtarea apendicelui previne ruperea organului și răspândirea infecției în abdomen

Apendicita acută nu reprezintă altceva decât inflamația unei porțiuni a intestinului, cunoscută sub numele de apendice. Din păcate, aceasta este, în ziua de azi, o patologie foarte frecventă care poate pune în pericol viața oamenilor. Din fericire, afecțiunea poate fi tratată printr-o procedură chirurgicală numită apendicectomie.



Practic, apendicectomia nu este altceva decât eliminarea porțiunii ce este inflamată. În ceea ce privește inflamația apendicelui, aceasta poate apărea la orice vârstă, dar este mai frecventă la copii și adolescenți. De fapt, este considerată a fi cauza principală a operațiilor abdominale la copii, potrivit unor cercetări. Această apendicectomie este o procedură chirurgicală ce este efectuată cu scopul de a îndepărta apendicele. Este o intervenție rapidă, care are puține complicații și care poate fi efectuată în două moduri diferite: printr-o procedură deschisă sau printr-o laparoscopie.



Principala diferență este modul de abordare a cavității abdominale. În primul caz, se va face o incizie liniară în abdomen, iar în al doilea caz se fac doar trei orificii mici.



De ce este nevoie de apendicectomie? Principala indicație pentru efectuarea unei apendicectomii este prezența apendicitei acute. Potrivit dr. Adina Vasiliu, apendicita este inflamația și infecția apendicelui, un sac situat între intestinul subțire și intestinul gros. Îndepărtarea apendicelui are loc pentru a preveni ruperea organului și răspândirea infecției în abdomen, ceea ce ar putea provoca peritonită sau un abces. „Cert este că oamenii trebuie să identifice prezența acestei afecțiuni din timp, pentru a evita complicațiile, de aceea este esențial să cunoașteţi principalele simptome. În primul rând, bolnavul se va confrunta cu febră, îşi va pierde treptat pofta de mâncare şi, în plus, va avea greață și vărsături.De asemenea, pacientul va avea dureri abdominale, care vor debuta în partea superioară și vor migra în partea dreaptă inferioară. În acest sens, o apendicectomie poate fi necesară, mai ales dacă există o tumoare în apendice, deși acesta este un eveniment rar”, a explicat medicul.



În acelaşi timp, apendicele poate fi îndepărtat și în alte patologii, cum ar fi boala Crohn, pentru a preveni erorile de diagnostic. De precizat că apendicectomia este o intervenție chirurgicală care se efectuează sub anestezie generală sau rahidiană. Al doilea tip elimină sensibilitatea de la talie în jos, în timp ce anestezia generală adoarme pacientul. Referitor la recuperarea după o apendicectomie, aceasta este, de obicei, foarte rapidă. Totuşi, în primele zile după operație, este posibil să simțiți durere în zona inciziei și să observați apariția unor mici vânătăi. Cu toate acestea, problemele vor dispărea și vă veți putea relua activitățile zilnice în câteva săptămâni.