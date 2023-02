Lupusul provoacă inflamație continuă care dăunează țesuturilor și organelor

Lupusul este o boală autoimună cronică și destul de complexă, care afectează multe persoane. Cei care primesc acest diagnostic au probleme cu sistemul imunitar, care atacă propriile țesuturi și poate afecta diferite zone, precum pielea, articulațiile, rinichii şi nu numai. De cele mai multe ori, puseele de lupus se manifestă prin febră, dureri articulare și oboseală accentuată. Foarte puţini oameni ştiu, însă, că un alt simptom cu care se pot confrunta este erupția cutanată în formă de fluture, care îşi face apariţia pe față.



Date despre această boală există încă din cele mai vechi timpuri, ea fiind denumită astfel, deoarece una dintre posibilele sale manifestări este un eritem sub formă de aripi de fluture pe față, care seamănă cu chipul unui lup. Cert este că, în zilele noastre, este una dintre cele mai frecvente boli reumatice și, în plus, incidența se află într-o continuă creștere, arată statisticile. Potrivit dr. Laura Toma, este o boală autoimună. Sistemul imunitar produce anticorpi care atacă propriile țesuturi, deoarece le marchează ca fiind străine. Mai departe, această reacție provoacă inflamație continuă care dăunează țesuturilor și organelor. Din acest motiv, lupusul este considerat și o boală inflamatorie cronică.



Cu toate acestea, în realitate, apare sub formă de focare și există perioade de inactivitate. În prezent, în ciuda tuturor cercetărilor, cauza exactă a acestei boli nu este cunoscută. Se știe doar că lupusul nu este contagios sau malign şi că persoanele care au o anumită predispoziție genetică pot dezvolta boala din cauza unor factori externi. De exemplu, există factori care pot declanșa un focar. „Ne referim mai ales la expunerea îndelungată la soare, anumite infecții și unele medicamente. Aceştia sunt cei mai frecvenți declanșatori. Care sunt cele mai frecvente simptome? Lupusul este o boală foarte eterogenă și simptomele acesteia variază de la persoană la persoană. În plus, poate afecta practic orice organ. Focarele provoacă febră, scădere în greutate, oboseală și dureri articulare. De fapt, majoritatea pacienţilor reclamă dureri articulare sau musculare simetrice în articulațiile mici, cum ar fi degetele”, a subliniat medicul.



În cazul lupusului cutanat, cel mai cunoscut simptom este erupția cutanată în formă de fluture, care apare pe față, dar rănile pot apărea oriunde pe corp. De obicei, ele se agravează la lumina soarelui. Alte simptome asociate includ următoarele: sindromul Raynaud, ochi uscați, dureri de cap, tulburări de memorie și orientare, dificultăți de respirație. În ultimii ani, au fost dezvoltate numeroase tratamente pentru a preveni sau reduce daunele cauzate de boală și simptomele acesteia.



De exemplu, se folosesc medicamente antiinflamatoare nesteroidiene, corticosteroizi și medicamente biologice. Tratamentul trebuie individualizat în funcție de tipul de lupus și de situația pacientului.



Ceea ce nu trebuie să uitaţi este că lupusul este o boală complexă și eterogenă. Prin urmare, cel mai important lucru este să consultați întotdeauna un specialist dacă aveți simptome.