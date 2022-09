Mergeţi la medic! Rozaceea nu se tratează cu remedii naturiste

Medicii nu le recomandă pacienţilor, sub nicio formă, să folosească remedii naturiste pentru a trata boli precum rozaceea, deoarece acestea pot agrava atât disconfortul, cât şi boala. Rozaceea este o boală a pielii care poate afecta stima de sine a pacientului, deci trebuie să vă prezentaţi la medic şi să urmaţi tratamentul prescris. Dacă problema nu este tratată corespunzător, aceasta s-ar putea agrava. Mai mult, rozaceea este o boală inflamatorie cronică ce afectează vasele de sânge, fiind mai des întâlnită la persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani. De obicei, afectează zona feţei şi, în anumite cazuri, zona ochilor. Rareori poate apărea în alte părţi ale corpului. Apoi, pe lângă faptul că este cronică, este şi ciclică. Prin urmare, pacientul poate prezenta focare în momente diferite ale vieţii. La acest moment, nu există tratament pentru această boală, dar puteţi apela la o mulţime de măsuri care ajută la ameliorarea şi controlul ei. Ca orice boală, cele mai bune rezultate ale tratamentului se obţin cu un diagnostic precoce.



Tratamentul medical poate include aplicarea topică a medicamentelor în cazuri uşoare. Pe de altă parte, în stadiile mai avansate, este necesară medicaţia orală. Oamenii trebuie să ştie că sunt mai mulţi factori care pot declanşa un focar şi aici sunt incluse stresul, anxietatea, schimbările de temperatură, expunerea la soare şi vânt etc. Pe lângă tratamentul prescris de medic, pacientul trebuie să aibă în vedere o îngrijire corectă a pielii, precum şi un set de obiceiuri sănătoase, care includ menţinerea unei diete echilibrate. În plus, se recomandă evitarea consumului de băuturi alcoolice şi a utilizării excesive a condimentelor, mai ales a celor picante.