Mierea de erica este antiseptică, diuretică și relaxantă

Dacă sunteți iubitori de miere, încercați și mierea de erica sau iarba neagră, care este un aliment sănătos cu multe proprietăți benefice pentru organism, dar cu o culoare închisă caracteristică. Mierea de erica poate chiar să fie neagră, ceea ce unora nu le place. Cu toate acestea, este dulce, dar cu o notă amară. Totuși, trebuie menționat faptul că este indicat să moderați consumul de miere, pentru că, în ciuda antioxidanților și mineralelor pe care le poate furniza, este o sursă de zaharuri cu indice glicemic ridicat. Aceste elemente pot avea un impact semnificativ asupra nivelului de glucoză din sânge, ducând la suprasolicitare la nivel pancreatic. Mai departe, aceasta are ca rezultat dezvoltarea unor patologii metabolice pe termen mediu, precum diabetul de tip 2. Mierea de iarbă neagră este astringentă, antiseptică, diuretică și relaxantă.



De asemenea, are anumite beneficii pentru sănătate. În primul rând, ajută la o mai bună funcționare a sistemului circulator și a sistemului renal. Chiar și pielea va beneficia în urma includerii ei în dietă. În mod tradițional, este folosită pentru tratamentul unor patologii de tip viral, cum ar fi răceala. În plus, se crede că protejează gâtul și oferă alinare în cazul durerilor