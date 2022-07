Nu vă răsfățați prea tare micuțul! Încurajați sindromul copilului bogat

Foarte mulți micuți sunt diagnosticați, în ziua de azi, cu sindromul copilului bogat, care nu se referă la bogăția părinților, ci la o educație inadecvată bazată pe supraprotecție și lipsa independenței. Sindromul copilului bogat, cunoscut și sub numele de affluenza sau ricopatie, nu se referă la copiii oamenilor bogați, ci este vorba despre a le oferi copiilor tot ceea ce cer, fără a depune un minim de efort. Specialiștii afirmă că situația apare adesea în familiile cu venituri economice mari. Cu toate acestea, este un tipar ce poate apărea și în familiile din clasa de mijloc, în care părinții încearcă să compenseze absența fizică și emoțională cu bunuri materiale.



Copiii nu cer cu adevărat bunuri materiale, ci vor să întărească legătura cu părinții. Prin urmare, trebuie să simtă că sunt iubiți și trebuie să socializeze cu părinții. În plus, oferirea unui cadou scump unui copil și îndeplinirea tuturor solicitărilor acestuia nu reprezintă una dintre cele mai bune modalități de a oferi educație. Cum știți dacă promovați sindromul copilului bogat? Nu trebuie să aveți mulți bani pentru a suferi de acest sindrom. Cazurile de ricopatie la copiii și adolescenții din clasa de mijloc devin tot mai frecvente. Potrivit unui studiu american, părinții de astăzi, din cauza responsabilităților sau a efortului de a se poziționa economic, nu petrec suficient timp crescându-și copiii.



Acest lucru înseamnă că ajung să le ofere cadouri materiale pentru a umple acel gol, ceea ce are consecințele sale. Unul dintre primele semne apare atunci când copilul își exprimă plictiseala cu o frecvență relativă. Atunci când copilul primește un lucru pentru a evita crizele de furie, se încurajează acest comportament. La fel se întâmplă dacă este răsplătit tot timpul pentru că se comportă bine. O altă modalitate de a dezvolta sindromul este cumpărarea de cadouri scumpe, chiar dacă nu este o ocazie specială. Aceste atitudini din partea părinților dau naștere sindromului copilului bogat, punând în pericol sănătatea emoțională și fizică a celor mici.