Palpitaţii la inimă? Ce trebuie să faceţi ca să vă calmaţi

Atunci când inima îşi pierde ritmul, intrăm în panică. Din fericire, există modalităţi prin care putem ţine sub control palpitaţiile aproape imediat ce se produc. Chiar mai bine, le putem preveni complet prin practicarea unor tehnici de reducere a stresului şi adăugând la dietă alimente şi suplimente care ajută inima.



Ce este în neregulă? Impulsuri electrice regulate vă fac inima să bată cu atât de mare regularitate încât nici măcar nu observaţi. Dar dacă în sistem intervine o problemă, s-ar putea să prezentaţi palpitaţii, o senzaţie tulburătoare în piept, atunci când inima bate prea repede sau sare peste o bătaie. Palpitaţiile indică ocazional o problemă serioasă la inimă, dar în marea majoritate a cazurilor sunt cauzate de oboseală, griji, boală sau stres.



Astfel, primul sfat al medicilor specialişti este să calmăm starea de nelinişte. Imediat ce observăm bătăi neregulate de inimă, ar trebui să ne aşezăm pe un scaun, canapea sau pat şi să ne ridicăm picioarele. Respiraţi încet şi adânc, lăsaţi-vă abdomenul să se dilate la fiecare respiraţie. Dacă ne concentrăm pe o respiraţie înceată, regulată, pulsul va reveni probabil la ritmul normal destul de repede.



Dacă starea continuă totuşi, este indicat să facem manevra Valsava. Adică, ne ţinem de nas, închidem gura şi încercăm să expirăm. Pentru că nu puteţi să expiraţi, având nasul şi gura închise, va fi un efort, care va duce la creşterea temporară a tensiunii arteriale. Rezultatul acestei manevre ar trebui să determine resetarea inimii. Tuşiţi forţat. Asemenea manevrei de mai sus, tusea măreşte presiunea din torace. Câteodată, este suficient pentru a readuce inima la ritmul ei regulat. Sau umflaţi un balon, fapt ce are un efect similar pentru a calma un puls prea rapid.



În plus, vă puteţi calma cu o gură de apă rece. Luaţi câteva înghiţituri de apă. Nimeni nu ştie exact în ce fel ajută, dar unii oameni obţin rezultate instantaneu. O teorie este că apa înghiţită determină esofagul să apese pe inimă, iar acest imbold restabileşte ritmul. Alternativ, stropiţi-vă cu apă foarte rece pe faţă. Şocul poate fi suficient să rezolve problema.