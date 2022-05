Pupilele sunt prea contractate? Ce urmări are acest lucru asupra vederii

Foarte mulți oameni nu știu că pupilele au capacitatea de a reflecta existența unei leziuni nervoase sau chiar ghida diagnosticul de otrăvire. Pe scurt, mioza este termenul medical folosit pentru constricția pupilei și puțină lume dă atenție acestui lucru, care, de fapt, dezvăluie o mulțime de informații despre starea de sănătate a unei persoane.



Toți știu că pupila este acea parte a ochiului care reacționează fiziologic la schimbările de lumină, fie prin contractare, fie prin dilatare. În plus, dimensiunea acesteia se modifică atunci când o persoană consumă toxine sau când există leziuni ale creierului. Mioza (pupiloconstricția) constă în contracția pupilei - cea mai întunecată parte a ochiului situată în centrul irisului. Potrivit dr. Gabriela Oprea, pupila este responsabilă de controlul cantității de lumină care ajunge în globul ocular, în direcția retinei. Ca urmare, pupila se dilată sau se contractă pentru a regla cantitatea de lumină, în funcție de mediul înconjurător. De exemplu, a subliniat medicul, se dilată atunci când mediul este întunecat, procesul numindu-se midriază. În schimb, pupila devine mai mică atunci când există multă lumină. Acesta este un reflex fiziologic normal controlat de sistemul nervos parasimpatic. Acest gen de mișcări apar grație mușchiului ciliar, dilatatorul irisului prezent în ochi. Practic, sistemul nervos simpatic coordonează acțiunea, mioza fiind un proces fiziologic ce are loc ca răspuns la cantitatea de lumină din mediu, doar că aceasta nu este singura situație care poate duce la respectiva reacție. La rândul lor, anumite substanțe sau boli pot provoca mioza.



De pildă, opiaceele modifică funcționarea sistemului nervos central. În general, oamenii le folosesc fie ca medicamente pentru o anumită afecțiune, fie în scopuri recreative. Din nefericire, ele deprimă sistemul nervos, iar pupilele se contractă și reacționează greu la stimulii luminoși. Unele studii arată că intoxicația cu opioide se caracterizează prin mioză și depresie respiratorie și a conștienței, printre alte simptome. Desigur, pe lângă opioide, există multe alte substanțe chimice care pot duce la mioză. De fapt, mai multe medicamente menționează mioza printre efectele lor secundare, cum ar fi antipsihoticele, dar același lucru este valabil și pentru medicamentele topice utilizate pentru tratarea glaucomului. La rândul său, sindromul Horner apare după o leziune nervoasă și provoacă mioză și pleoapa căzută. În plus, transpirația pe partea afectată a feței scade. Totodată, mioza poate apărea în funcție de zona creierului afectată de sângerare (de exemplu, în cazurile de accident vascular cerebral grav sau atunci când este implicat talamusul).