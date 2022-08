Râsul are un impact direct asupra sistemului imunitar

Râdeți cât puteți de mult, pentru că râsul vă ajută să scăpați de stres și să răspândiți sentimente pozitive. Cel puțin aceasta este părerea specialiștilor. Ei spun că a sta puțin la soare în fiecare zi, a avea o dietă echilibrată și, în general, a menține un stil de viață sănătos pot face foarte multe pentru bunăstare, inclusiv pentru sănătatea psiho-emoțională. Pe lângă toate acestea, există și alt lucru care are o influență semnificativă: râsul. Care este importanța râsului pentru sănătate? De exemplu, acesta vă ajută să vă antrenați mușchii feței, să eliberați tensiunea, să minimizați ceea ce vă provoacă disconfort, să vedeți lumea dintr-o altă perspectivă. În plus, vă încarcă, rapid, cu energie, dar ajută și să vă conectați cu voi înșivă și cu ceilalți și multe altele. Așa cum plânsul și tristețea vă slăbesc organismul, vă coboară moralul și vă fac să credeți că lucrurile nu au sens, râsul face exact contrariul, având un impact direct asupra sistemului imunitar.



Mai mult decât atât, de-a lungul timpului s-a dovedit că râsul poate ajuta la reducerea nivelului de cortizol, epinefrină și hormon de creștere, atenuând astfel stresul. În plus, influențează activitatea hormonală a serotoninei și a dopaminei. Totodată, este un proces biologic prin intermediul căruia eliberați endorfine și începeți să vă simțiți bine. Experții afirmă că râsul este o terapie non-invazivă care poate contribui semnificativ la tratarea depresiei, anxietății și stresului. Prin urmare, este o măsură adjuvantă.