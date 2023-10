România sub amenințarea unei noi epidemii! Boala care face deja ravagii

România se confruntă cu o situație îngrijorătoare. În ultimele luni, numărul cazurilor de rujeolă, în rândul copiilor, a crescut extrem de mult. Pe fondul scăderii vaccinării cu peste 80%, medicii se tem că ar putea apărea o nouă epidemie în țara noastră.



Această situație a favorizat creșterea alarmantă a numărului de cazuri de rujeolă în rândul copiilor. Numai în luna iulie a acestui an, la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din București au ajuns 25 de copii bolnavi de rujeolă, toți nevaccinați.



“Din păcate, acești copii provin din familii mari, cel puțin ce am avut în iulie, nevaccinate… se răspândește foarte rapid. E suficient să fie unul bolnav, că vine toată familia cu toți copiii expuși, nevaccinați. Chiar și tineri adulți vin la spital cu rujeolă. Există o problema semnalată de conducerea ministerului, scăderea acoperirii vaccinale, undeva la 80-85% la nivel național. Nivelul variază în funcție de zonele geografice ale țării.



Acesta este motivul pentru care apar cazuri. Scăderea vaccinării e un lucru real și se încearcă să revenim la nivele optime de vaccinare încât să nu mai avem cazuri de rujeolă sau alte boli ale copilăriei periculoase, pentru care nu există mijloace terapeutice. Vaccinarea ține departe aceste boli”, a declarat medicul Simin Florescu, pentru Digi24.



În ciuda acestei situații alarmante, Ministerul Sănătății a dat asigurări că nu va fi impusă vaccinarea obligatorie în România. Mai exact, strategia națională de vaccinare asigură acces echitabil pentru oricine, fără să impună vreo obligativitate.



Dacă doresc să se vaccineze anti-HPV, femeile și adolescenții, fete și băieți, o vor putea face gratuit. Ei trebuie însă să solicite o prescripție din partea medicului de familie. Informarea corectă și completă a oamenilor cu privire la avantajele vaccinării constituie un alt obiectiv al strategiei naționale de vaccinare.



Vaccinarea nu va fi obligatorie nici în școli, dar va fi explicată și încurajată. În plus, au fost prevăzute măsuri care trebuie luate de unitatea de învățământ în situații epidemiologice speciale. În acest caz, copiii nevaccinați trebuie să rămână la domiciliu, pentru a fi protejați împotriva bolii. Ei vor reveni la unitatea de învățământ respectivă doar după stingerea focarului.



„Strategia națională de vaccinare asigură acces echitabil pentru oricine, fără să impună vreo obligativitate. Niciun act normativ elaborat de Ministerul Sănătății nu va impune vaccinarea obligatorie! Acest act medical nu este și nu va fi obligatoriu!



Proiectul de Hotărâre de Guvern care cuprinde strategia națională de vaccinare pentru următorii ani intră în analiza interministerială. Urmând să fie propus spre adoptare în viitorul apropiat. Specialiști din cadrul Ministerului Sănătății au specificat că actul normativ vine să ofere acces echitabil la vaccinare pentru oricine, oricând și la orice vârstă. Dar subliniază că actul normativ nu are niciun fel de prevedere cu privire la obligativitatea vaccinării” au transmis reprezentanții Ministerului Sănătății.