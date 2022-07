Simţiţi dureri în zona rinichilor? Iată de ce boli puteți suferi

Simțiți durere în zona rinichilor și nu știți care este cauza? Înainte de toate, este necesar să știți că acest simptom ar trebui să vă facă să mergeți la medic, pentru că, în general, tulburările renale trebuie tratate rapid pentru a evita complicațiile. Atunci când vine vorba despre posibilele cauze ale durerii de rinichi, există mai multe posibilități.



Foarte mulți oameni au impresia că acest disconfort apare pentru că nu și-au acoperit adecvat spatele și i-a tras curentul, doar că această idee și toate cele asemănătoare sunt greșite. În plus, este dificil să identificați cu exactitate regiunile în care experimentați disconfortul. Mai mult decât atât, a precizat dr. Aurelia Apostol, nu este exclus să aveți impresia că vă dor rinichii, când, de fapt, în realitate, originea durerii este cu totul alta. „În primul rând, rinichii sunt organe vitale care joacă un rol fundamental în corpul uman, întrucât filtrează sângele pentru a-l menține curat și echilibrat din punct de vedere chimic.



Ei procesează aproximativ 190 de litri de sânge pe zi, în același interval eliminând doi litri de deșeuri. Rinichii sunt localizați în spatele abdomenului, imediat sub coaste, de o parte și de alta a coloanei vertebrale. Atunci când aceste organe vă dor, veţi simți disconfort în zona lombară sau în lateralul spatelui. Desigur, sunt şi situaţii în care, uneori, durerea poate apărea într-o singură parte. Chiar şi aşa, trebuie să țineţi cont de faptul că durerile de spate nu sunt cauzate mereu de rinichi. Sunt o mulţime de alte boli renale care trec neobservate în fazele incipiente. Ca urmare, cauzele durerii de rinichi variază de la prezența calculilor renali până la cancer”, a subliniat medicul.



În ceea ce priveşte calculii renali, ei mai sunt cunoscuți și sub denumirea de pietre la rinichi şi pot produce dureri intense. Afecțiunea se numește nefrolitază sau urolitază și este consecința acumulării anumitor substanțe în urină. Aceşti calculi pot fi asemănători nisipului, dar pot ajunge și la mărimea unor perle. O altă posibilă cauză a durerii de rinichi este reprezentată de infecții. Această problemă tinde să apară în vezica urinară sau uretră înainte de a ajunge la rinichi. La rândul lor, infecțiile renale pot provoca daune permanente și, dacă ajung în fluxul sanguin, pot pune în pericol viața pacientului.



Printre simptomele infecțiilor renale se numără durerile de spate intense și persistente, precum și senzațiile de durere sau arsură la urinare. De asemenea, pacientul simte nevoia să meargă la toaletă des, iar urina sa are un miros puternic. De obicei, chisturile renale nu devin simptomatice decât atunci când ating dimensiuni semnificative, dar când se întâmplă acest lucru, ele produc dureri intense de spate sau lombare. Nu în ultimul rând, rinichii pot cauza probleme și din cauza hidronefrozei, o inflamație provocată de acumularea urinei. Afecţiunea produce dureri de spate intense, sânge în urină și febră. De asemenea, durerea de rinichi poate fi o consecință a trombozei de venă renală, o problemă gravă care provoacă dureri insuportabile în spatele coastelor și la nivelul șoldurilor. Totodată, leziunile și loviturile pot provoca dureri de rinichi, la fel și sarcina.