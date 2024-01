Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale pentru a face față stresului fizic sau psihic, dar și pentru a reduce inflamațiile sau pentru a opri procesele degenerative. În cazul în care glanda suprarenală nu produce suficient cortizol apar diverse probleme de sănătate. Medicii spun că, atunci când este furnizat sub formă de tratament medicamentos este numit cortizon. Recomandarea generală este ca tratamentele cu cortizon să nu fie, însă, administrate pe perioade lungi de timp. Cortizolul asigură rezistența la stres fizic sau psihic, pentru ca organismul uman să funcționeze normal. Medicamentele derivate din cortizol contribuie la diminuarea inflamațiilor, având un efect rapid și foarte puternic. În plus, acestea sunt folosite în cazul durerilor articulare, micșorând inflamația și reducând senzația de durere în mod semnificativ.



În cazul infiltrațiilor cu cortizon direct în articulațiile inflamate, durerea este redusă instantaneu, un aspect deosebit de important dacă afecțiunea de care suferiți provoacă dureri mari și afectează dramatic calitatea vieții. Dacă suferiți de afecțiuni respiratorii, provocate de alergii, astm, BPOC, polipi nazali, boală pulmonară interstițială, rinită alergică sau altele, tratamentul cu cortizon este primul la care se apelează, sub formă de inhalații. Totodată, bolile neurologice, bolile dermatologice, bolile reumatice și cele gastroenterologice inflamatorii fac parte, de asemenea, dintre afecțiunile care sunt tratate cu medicamente pe bază de cortizon.