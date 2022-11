Uleiul de măsline, de ajutor în combaterea bolilor cardiace

Uleiul de măsline are o mulțime de beneficii, mai ales în bolile cronice. Specialiștii spun că acesta vă poate proteja inclusiv împotriva atacurilor de cord. Cum ajută el în prevenirea bolilor sau a infarctului? Înainte de toate, ar trebui să știți că atacurile de cord provoacă milioane de decese anual, în întreaga lume. Ele apar atunci când există o obstrucție sau un blocaj într-un vas de sânge care împiedică irigarea unui organ, iar acest lucru poate duce la complicații. În cadrul celor mai frecvente cauze care pot provoca un infarct, există câțiva factori pe care îi puteți modifica sau controla. Aceștia sunt legați, în principal, de stilul de viață: obezitatea, diabetul, stilul de viață sedentar, fumatul, hipertensiunea arterială etc.



Multe dintre aceste aspecte sunt asociate cu o dietă inadecvată. Din fericire, există alimente cu mari beneficii pentru sănătate, precum uleiul de măsline. Fundația Spaniolă a Inimii (FEC) afirmă faptul că aportul zilnic de ulei de măsline vă ajută să vă protejați sănătatea cardiovasculară, datorită componentelor antioxidante și grăsimilor sănătoase. Antioxidanții pe care îi conține, vitamina E și C, carotenoizii și compușii fenolici au efect protector, deoarece au capacitatea de a curăța excesul de grăsime din sânge. Astfel, se previne formarea plăcilor ateromatoase. Dacă acestea apar, arterele se îngustează și inima trebuie să pompeze sângele cu mai multă putere. De asemenea, dacă apare un blocaj, poate apărea atacul de cord.