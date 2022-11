Vocea feminină se schimbă constant. Care sunt cauzele

Pe parcursul vieții, vocea feminină tot evoluează, începând cu anii adolescenței și până la menopauză. Așa cum era de așteptat, ca multe alte schimbări la femei, modificarea are la bază variațiile hormonale. Mai mult decât atât, timbrul vocal se va schimba odată cu ciclul menstrual și, de regulă, modificările sunt mai vizibile în timpul menstruației și al ovulației.



De obicei, modificările la care facem referire se datorează influenței hormonilor sexuali asupra laringelui și corzilor vocale. Practic, asemenea colului uterin, laringele are receptori pentru hormonii sexuali și se modifică în funcție de variațiile fiziologice ale ciclului. Potrivit dr. Mihaela Chelariu, aceste variații ale nivelurilor de hormoni sexuali (estrogeni, progesteroni și androgeni) determină și schimbările emoționale, iritabilitatea și alte modificări. De exemplu, în cazul femeilor cu cicluri menstruale regulate, schimbările se repetă la un interval de 28 - 30 de zile. În această perioadă, hormonii prezintă variații ciclice împărțite în două faze: foliculară și luteală. În faza foliculară, menstruația marchează începutul noului ciclu menstrual, deci începe faza foliculară care se termină atunci când are loc ovulația. Apoi, începe faza luteală, care persistă până în momentul sângerării.



În primele zile ale fazei foliculare, nivelurile de estrogen și progesteron sunt scăzute, iar această combinație produce descuamarea celulară a uterului, care duce la sângerare sau menstruație.



Cu toate acestea, estrogenii cresc progresiv până în ziua 14, când ating vârful și are loc ovulația. În timpul fazei foliculare, ovulul se maturizează și are loc ovulația. Altfel spus, după ovulație, începe faza luteală, creându-se posibilitatea unei sarcini. În momentul ovulației, progesteronul rămâne la niveluri mai mult sau mai puțin scăzute, dar apoi crește până când ajunge peste nivelul de estradiol. Cum afectează ciclul menstrual vocea femeii? Modificările vocii femeii în timpul ciclului menstrual apar din cauza efectului nivelului variat al estrogenului și progesteronului.



Concret, hormonii acționează asupra receptorilor prezenți în laringe și în corzile vocale. „Foarte des, variațiile hormonale provoacă modificări ale mucoasei, ale vascularizației și producției de mucus a corzilor vocale. Pe de altă parte, hormonii împiedică sosirea semnalelor nervoase care sunt trimise către pliurile corzilor. La rândul lor, estrogenii modifică vocea femeii, prin creșterea secreției mucoase din glandele de deasupra și de sub marginile corzilor vocale. Pe scurt, acest lucru duce la o vâscozitate mai mare și facilitează mobilitatea. Mai târziu, în faza în care predomină progesteronul, au loc dilatarea venoasă, inflamarea corzilor vocale și retenția de lichide. Cert este că, în perioada în care predomină progesteronul, vocea femeii tinde să fie mai groasă, mai profundă, mai joasă și chiar monotonă, iar acest lucru apare din cauza retenției de apă. Când are loc creșterea progresivă a estrogenului, excesul de lichid este eliminat, dând naștere la o voce mai clară, mai ascuțită, cu capacitatea de a atinge note mai înalte și de a menține o vibrație și o frecvență mai ridicate. Deci, se poate spune că vocea tinde să sune mai atractiv”, a precizat medicul.