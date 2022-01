Alimente ce vă asigură necesarul zilnic de proteine

Dacă nu știați, peștele, leguminoasele, carnea sau ouăle sunt câteva dintre alimentele proteice care nu ar trebui să lipsească din meniul niciunei persoane. De ce? Pentru că proteinele reprezintă una dintre cele trei mari grupe de macronutrienți de care organismul are nevoie pentru a funcționa. Din acest motiv, dar și pentru a facilita sarcina de a le alege zilnic, vă prezentăm o listă de alimente delicioase și bogate în proteine.

Deși sunt adesea clasificate drept alimente proteice de calitate redusă, există surse vegetale remarcabile de aminoacizi esențiali. De exemplu, tofu este una dintre sursele de proteine vegetale, care, datorită aromei și texturii sale blânde, absoarbe aroma ingredientelor care îl însoțesc.

Consumul de fulgi de ovăz la micul dejun este o modalitate ușoară de a adăuga proteine în dietă. În plus, oferă fibre, magneziu, zinc și acid folic. De asemenea, fulgii de ovăz pot fi adăugați în burgeri, clătite sau gustări energizante. Totodată, năutul este una dintre cele mai vechi plante cultivate. Datorită texturii și aromei sale, se poate combina cu multe ingrediente. Oricum, toate leguminoasele sunt alimente extrem de nutritive. Proteinele, fibrele, vitaminele B și unele minerale (fier, calciu, potasiu, fosfor și zinc) abundă în acestea, deci sunt perfecte pentru o dietă sănătoasă. Acestea pot ajuta la scăderea zahărului din sânge, la reglarea tensiunii arteriale și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. În plus, sunt sățioase și favorizează tranzitul intestinal. Nu în ultimul rând, lintea este un alt aliment delicios, bogat în proteine, putând fi consumată sub formă de salată, sotată, fiartă sau piure.