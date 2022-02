Astenia, combătută prin schimbarea stilului de viață

Astenia este, de fapt, o slăbire generală a organismului, aceasta traducându-se printr-o stare de oboseală, care poate antrena insuficienţe funcţionale multiple. Potrivit dr. Ioana Barbu, astenia poate avea diverse cauze, afectând, în special, sfera psihică, fizică, intelectuală sau sexuală. Dacă aveţi de-a face cu o astenie funcţională pasageră, trebuie să ştiţi că aceasta nu este legată de nicio boală. Cu toate acestea, vă simţiţi obosit şi nu vă aflaţi în starea cea mai bună. Prima soluţie care trebuie încercată este schimbarea alimentaţiei şi a stilului de viaţă. Ieşirile din cotidian sunt recomandate pentru forţarea organismului de a-şi schimba ritmul. În plus, primăvara şi vara puteţi profita de fructe şi legume proaspete pentru a vă detoxifia organismul, pentru a-l hidrata şi hrăni corespunzător după o iarnă lungă.



Ca urmare, se pot consuma verdeţuri de toate felurile şi formele (ştevie, spanac, urzici, leurdă, salată verde, ceapă verde, pătrunjel, mărar, lăptucă, roşii etc) în salate (recomandabil, pentru că proaspete sunt pline de vitamine şi minerale), în mâncăruri sau în smoothie-uri. Totodată, pentru a vă revitaminiza şi mineraliza organismul trebuie să acordaţi o atenţie sporită la consumarea de alimente bogate în vitamina C, magneziu, fier. Dacă schimbările pe care le aduceţi nu reuşesc să vă revigoreze, consultaţi un medic pentru a vedea de ce anume are nevoie organismul dumneavoastră.