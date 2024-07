Imunitatea copiilor creşte luptând cu o serie de microbi, viruşi şi alte organisme, în contextul îmbolnăvirilor din prima copilărie, precum şi odată cu vârsta. Răcelile şi virozele respiratorii sunt lucruri obişnuite pentru orice micuț, unii pediatri susţinând că şase - opt răceli/infecţii pe an sunt absolut normale la copil.



Specialiștii susțin că, în ziua de azi există metode prin care puteți reduce numărul şi durata lor, prin întărirea sistemului imunitar al copilului. În plus, imunitatea copiilor creşte luptând cu o serie de microbi, viruşi şi alte organisme, în contextul îmbolnăvirilor din prima copilărie, precum şi odată cu vârsta. Fiecare răceală sau viroză ajută copilul să dezvolte imunitate la virusul care a cauzat-o. De asemenea, în jurul vârstei de şapte ani copilul dobândeşte imunitatea unui adult, de aceea, chiar şi copiii bolnăvicioşi încep să răcească mult mai rar, începând cu această vârstă. Există, însă, multe obiceiuri sănătoase care pot ajuta la consolidarea sistemului imunitar al copilului.



De exemplu, legumele şi fructele aduc un aport important de vitamina C, care ajută sistemul imunitar. Morcovii, fasolea verde, portocalele, căpşunile conţin fitonutrienţi (vitamina C şi carotenoide) care ajută sistemul imunitar. Fitonutrienţii cresc producţia de globule albe şi interferon, un anticorp care îmbracă suprafaţa celulelor, blocând astfel viruşii. În general, mişcarea ajută la fortificarea organismului, de aceea încă de la cele mai fragede vârste se recomandă mai ales pentru copiii cu probleme respiratorii începerea înotului, sport care ajută la fortificarea muşchilor respiratorii şi la creşterea capacităţii pulmonare, schimbări care reduc semnificativ numărul de răceli.



Unele studii pe adulţi arată că lipsa somnului creşte sensibilitatea la îmbolnăviri prin reducerea numărului de globule albe, armele sistemului imunitar. Acelaşi lucru este valabil şi pentru copii. Cei mici merg la creşă sau grădiniţă și sunt mai expuşi privării de somn din cauza activităţilor pe care le desfăşoară.



Aportul de produse naturiste, recomandat și în cazul celor mici



Cât timp trebuie să doarmă un copil? Un bebeluş are nevoie de până la 18 ore de somn pe zi, un copil peste un an are nevoie de 12 - 13 ore, un preşcolar de aproximativ zece ore. Rețineți și că laptele de mamă conţine anticorpi care ajută la creşterea imunităţii. Totodată, alăptatul previne infecţiie urechii, alergiile, diareea, pneumoniile, meningitele, infecţiile urinare. Colostrul, în special, este foarte bogat în anticorpi. Apoi, se recomandă ca până la vârsta de şase luni copilul să fie exclusiv alăptat, fără alte adaosuri de lapte praf, apă sau alte alimente.



Momentan există în plafare şi farmacii o serie de suplimente nutritivi care prin conţinutul lor în echinaceea, spirulină, cătină, măceş, afine, coacăze, propolis, ajută la creşterea imunităţii copiilor. De exemplu, echinaceea stimulează organismul să producă mai multe globule albe, în special limfocite şi o cantitate mare de interferoni (una dintre cele mai puternice substanţe anti-infecţioase naturale). De asemenea, încurajează producţia substanţelor naturale care ajută organismul să lupte împotriva cancerului şi a altor afecţiuni. Marele avantaj al acestor suplimente este că sunt obţinute din ingrediente naturale. Potrivit dr. Emma Brodel, este necesar să acordaţi o atenţie sporită igienei înainte şi după fiecare masă, după sosirea acasă de la creşă şi grădiniţă. Nu uitați nici să purtaţi tot timpul batiste de unică folosinţă când mergeţi afară, iar pentru a obişnui copilul cu spălatul mâinilor, lăsaţi-l să-şi aleagă propriile prosoape viu colorate, săpunuri în forme amuzante, culori şi arome care-i plac. Mare atenție! Nu faceţi nici abuz de antibiotice, întrucât acestea tratează numai bolile cauzate de bacterii, dar majoritatea bolilor copiilor sunt cauzate de viruşi. Deci, virozele nu se tratează prin antibiotice, de aceea un medic pediatru bun va face diferenţa între o boală virală şi una infecţioasă pentru a decide dacă trebuie să se administreze copilului antibiotic.