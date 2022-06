Sucul de ananas, merișoare și pere vă ajută să slăbiți

Unele persoane nu înțeleg că pentru a avea un abdomen plat nu este necesar să se înfometeze, ci să aibă o listă de alimente care le pot ajuta să aibă silueta la care visează. În primul rând, a precizat Elena Sorescu, nutriționist, la micul dejun ar trebui să optați pentru anumite alimente și lichide care stimulează arderea grăsimilor. În caz contrar, dacă nu luați măsuri la timp, grăsimea abdominală poate provoca afecțiuni cu urmări extrem de grave, deoarece aceasta apasă țesuturile, provocând inflamarea acestora. Dacă problema devine cronică, ea poate duce la apariția unor boli cardiace severe.



În plus, grăsimea din această zonă stimulează treptat producția de citokine, un tip de proteine care contribuie la dezvoltarea rezistenței la insulină.



Totuși, să nu uitați nici că unul dintre motivele principale pentru care vă este greu să eliminați grăsimea abdominală este și vârsta. Chiar dacă nu vă place, cu trecerea anilor, metabolismul încetinește, iar în cazul femeilor, menopauza are la rândul ei un rol important. Astfel, scăderea nivelului de estrogen și progesteron duce la acumularea unei cantități mai mari de grăsime în zona abdominală, aceasta fiind și mai greu de eliminat.



În acest sens, lămâia, apa caldă și menta reduc inflamațiile și hidratează țesutul abdominal, această băutură având proprietăți diuretice și tonifiante, dar și numeroși antioxidanți care îi întăresc efectele benefice. În plus, ea ajută la combaterea retenției de apă, accelerează metabolismul și stimulează eliminarea toxinelor. Așadar, dacă nu știți ce să beți dimineața, limonada este o variantă excelentă. În același timp, puteți opta pentru un suc de ananas, merișoare și pere, care are abilitatea de a regla nivelul de cortizol din sânge. Din fericire, combinația de merișoare, ananas și pere este ideală în astfel de situații, ușurând digestia, ducând la combaterea balonării și accelerând metabolismul.