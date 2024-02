Statisticile realizate la nivelul Uniunii Europene arată că unul din cinci copii suferă de obezitate. Specialiștii spun că obezitatea la copii este periculoasă mai ales prin prisma în care acest aspect afectează sănătatea tânărului, dar și a efectelor pentru viitorul adult. Principalele efecte negative ale obezității la copii sunt: un risc mai mare de probleme ale oaselor și încheieturilor, astm, apnee în somn, diabet de tip 2, hipertensiune arterială și un nivel ridicat al colesterolului. Totodată, kilogramele în plus cresc riscul de obezitate la maturitate, care duc la un risc crescut de cancer, pubertate precoce, pancreatită și colecistită, probleme femurale și tibiale, tulburări de alimentație, depresie, stimă de sine scăzută, izolare socială, hărțuire și cyberbullying din partea colegilor etc.



Pentru a adopta o serie de măsuri care să prevină obezitatea la copii este necesar să luați în considerare factorii care cresc riscul de obezitate. Unii nu pot fi modificați, dar micile schimbări introduse în viața de zi cu zi a părinților poate pot avea un impact major asupra sănătății copilului. Dintre factorii de risc în obezitatea la copii amintim: obiceiurile alimentare nesănătoase (mâncat la ore neregulate, alimente bogate în grăsimi, zahăr și sare etc), părinți cu un surplus ponderal în zona abdominală, nivelul scăzut al educației, somnul neregulat și de calitate scăzută, stilul de viață sedentar din care lipsește activitatea fizică. Pentru a slăbi, copilul trebuie să consume un număr suficient de calorii pentru a se dezvolta sănătos. Din meniul zilnic nu vor lipsi fructele și legumele proaspete, cerealele integrale, carnea slabă.