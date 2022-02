Fasolea untoasă, inclusă în dietele cu puține calorii

Puțini oameni știu că fasolea Lima sau fasolea untoasă este o leguminoasă care se remarcă prin aportul său deosebit de nutrienți esențiali. În general, are o formă plată și seamănă cu rinichii. În ceea ce privește aroma, aceasta este fină, iar culoarea variază de la verde la alb. Aroma bogată și textura apetisantă o fac un ingredient excepțional și versatil în bucătărie. În plus, valoarea sa nutritivă este ridicată. Vreți să aflați mai multe despre motivele includerii fasolei Lima într-o dietă sănătoasă? Specialiștii spun că acest tip de fasole furnizează aproape 12 grame de proteine pe fiecare cană de produs gătit. Mai mult decât atât, leguminoasele sunt bogate în lizină și deficitare în metionină, cistină și triptofan. Din acest motiv, trebuie completate cu alte boabe, precum cerealele, pentru a obține proteine cu valoare biologică și nutritivă mai bună. De asemenea, alăturarea cu proteine de origine animală mărește posibilitatea obținerii unei proteine complete. În același timp, conținutul de grăsime al fasolei Lima este atât de scăzut, încât poate fi inclusă în dietele cu puține calorii. În plus, tipul de grăsime din leguminoase este esențial pentru organism și bun pentru menținerea sănătății. Nu în ultimul rând, trebuie menționat că fasolea Lima se remarcă prin varietatea de carbohidrați conținută, de la cei complecși, precum amidonul și fibrele, până la cei simpli, precum zaharurile.